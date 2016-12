Redação Bem Paraná com assessoria

A chuva que ocorreu no litoral na tarde desta terça-feira, 27, derrubou várias árvores às margens da rodovia BR-277. Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Paranaguá, houve a interdição do trânsito nos Kms 12 e 11,5 da BR-277, por volta da 17h50.

Ainda em Paranaguá, no quilômetro 3, ocorreu uma interdição total em frente ao Pátio de Triagem do Porto de Paranaguá, em virtude de queda de árvore. Um veículo Fiat foi atingido em cheio por uma das árvores. Segundo a PRF-PR, a vítima, um homem d3 43 anos ficou gravemente ferido.

A informação, é de que a interdição total da pista sentido Litoral, em razão da queda de uma árvore sobre a rodovia, era de que a liberação total ocorreu às 19 horas.