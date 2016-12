Foi como duas semanas de véspera de Natal

Aloja Thrash Tattoo está aberta ao longo desta semana e fecha apenas a partir de sábado reabrindo no dia 2 (foto: Franklin de Freitas)

A loja Thrash Tattoo Supply, de produtos para tatuadores, que existe desde 2005 em Curitiba, é outra que optou por ficar aberta durante toda a semana e o proprietário Renato Pastina afirma que já vê as vantagens. “A semana começou ontem (segunda-feira), mas mesmo assim tivemos movimento parecido ao da segunda-feira antes do Natal. São muitos pedidos e entregas”, diz Pastina.

“Como as outras lojas do nosso ramo fecharam em recesso de fim de ano, a gente viu uma boa oportunidade de atrair alguns clientes que não compravam há um tempo conosco e também fazer clientes novos que ainda não conheciam a loja. A expectativa é muito boa. Vamos fechar o mês com movimento de Natal”, conta Pastina. Segundo ele, os tatuadores têm muito movimento de dezembro a fevereiro e precisam de equipamentos e insumos. “Nesta época, além dos produtos básicos, os tatuadores, sempre aproveitam para comprar melhores equipamentos, não somente o básico para a manutenção do estúdio”, diz ele. A loja Trash Tattoo Suply vai abrir até o dia 30 normalmente e reabrirá já no dia 2 de janeiro.

O Torto — Abrir durante as festas de fim de ano e ao longo de janeiro, já é uma tradição do O Torto Bar, na Rua Paula Gomes, no São Francisco. O bar, que faz parte do roteiro boêmio de Curitiba, vê seu movimento multiplicar nesta época. Isso acontece porque muitos bares da região fazem um recesso.

O Torto abriu na noite de Natal, por exemplo, e ficou lotado. Na segunda-feira, a mesma situação. O bar tomado de fregueses e muita correria atrás do balcão. O dono do bar, Arlindo Ventura, o Magrão, costuma abrir inclusive na noite da virada de ano. E não é que sempre aparece algum freguês.