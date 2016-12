Presentes “atrasados” e turistas alimentam o comércio nesta época

Pelo segundo ano consecutivo, a loja Nova Garagem, de produtos vintages e raridades, no Bacacheri, está funcionando entre o período de Natal e Ano Novo e os resultados são ótimos. “Em 2014, nós fechamos durante o período e fomos xingados no Facebook porque vários clientes cobraram as portas abertas. No ano passado, resolvemos abrir e vendemos muito bem. Diante do resultado, repetimos a mesma estratégia neste ano”, conta a proprietária da loja, Liliana Kepka Ricciardi.

De acordo com ela, há uma grande procura por biquínis e maiôs vintages para quem vai para praia, mas o que mais surpreende é a busca por presentes de Natal. “Embora a data tenha passado, muita gente que vai passar o Ano Novo com outros familiares procura um presente diferenciado. São produtos de decoração, discos, roupas”, conta Liliana. Ela também tem visto muitos turistas em busca de presentes diferentes. “São parentes de fora que passam as festas em Curitiba e procuram produtos diferentes”, diz Liliana, que avisa: no ano que vem a Nova Garagem vai sim abrir entre Natal e Ano Novo.