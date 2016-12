Em Curitiba, comerciante que abriu neste fim de ano não se arrepende

Bike Tour, no São Lourenço, resolveu ficar aberta e acabou “entupida” de serviço: com demanda alta, trabalho vai até a véspera do ano novo (foto: Franklin de Freitas)

Enquanto muitos comerciantes decidem fechar as portas nestes dias entre o Natal e a primeira semana de janeiro — seja para descansar, economizar nos custos ou dar férias coletivas aos funcionários —, quem decide ficar aberto faz a “festa”. Com a concorrência fechada e a demanda alta, quem abre as portas costuma faturar até 40% mais nesta época do ano em Curitiba.

É o caso da Bike Tour, no bairro São Lourenço, que conserta e vende peças para bicicletas. Segundo a funcionária Vitória Batista, o movimento só nesta semana está 40% maior e a oficina está cheia de bikes para arrumar. “Muitas oficinas fecharam e os clientes acabam vindo para cá porque têm pressa no serviço”, explica Vitória. Segundo ela, o serviço mais procurado nesta semana é a revisão de bicicletas, que custa entre R$ 90 e R$ 110, dependendo do tamanho e modelo.

“Muitas pessoas vão viajar ou querem aproveitar as férias e por isso precisam revisar as bikes. Também há quem compre acessórios para as férias, além de muita gente que também vem para Curitiba descansar e não quer parar de fazer exercício”, diz. O movimento é tão alto que a oficina vai ficar aberta até o meio-dia do próximo sábado (dia 31) e só ficará fechada no dia 1º de janeiro. “Segunda, dia 2, já estaremos aqui de novo e certamente cheios de serviço”, diz Vitória.

Já no bairro Pilarzinho, quem está lucrando com o movimento excepcional de final de ano é a panificadora Vila Pão. Inaugurado no começo de novembro, o estabelecimento permaneceu aberto durante toda a semana de Natal, incluindo os dias 24 e 25, e repetirá a dose no Réveillon, funcionando nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. De acordo com Gustavo Shimabukuro, proprietário da Vila Pão, o movimento cresceu entre 20 e 25% nos dias em que ficou aberto.

“Resolvemos abrir neste final de ano justamente porque é um período em que a maioria das pessoas não tem muita opção, a maioria das lojas fecham. Então passa a ceia, no dia seguinte querem tomar um café, comer algo mais leve, fazer um lanche, e não encontra lugar. Queremos suprir essa necessidade”, afirma o empresário. “Com certeza (aumentou o movimento no período de festas). Em comparação com o dia a dia é um movimento diferente, cresce na faixa de uns 20%, 25%”, finaliza.

As proprietárias do salão de beleza Madre Peróla, no Bom Retiro, ficaram na dúvida se abririam as portas na semana entre Natal e Ano Novo, mas resolveram abrir e não se arrependeram. “Não é um movimento igual a semana que antecedeu o Natal, mas está maior que dias normais”, diz Glaucia Garcia, uma das proprietárias do Salão. A outra sócia no salão, Greyci Garcia, acredita que abrir o salão nesta época é uma ótima oportunidade para cativar os clientes fieis e ainda conquistar novos. Os serviços mais procurados nesta semana, segundo as duas, é corte de cabelo, fazer a unha e escova progressiva. “Muita gente vai para a praia e faz o serviço completo antes de ir”.