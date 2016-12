Redação Bem Paraná com informações do PRTV2ª Edição

27/12/16 às 19:45 - Atualizado às 21:35 Redação Bem Paraná com informações do PRTV2ª Edição

(foto: Reprodução Facebook)

Um casal da cidade de Goioerê, no Noroeste do Estado, está entre o grupo de 19 brasileiros desaparecidos quando tentavam entrar ilegalmente nos Estados Unidos pelo mar das Bahamas. As informações são do jornal PRTV 2ª edição.

Sérgio Castelhani e Rosinéia Vaz Pereira fizeram o último contato com a família em 6 de novembro, mesma data em que os familiares dos outros desaparecidos informaram ao Itamaraty. “Estamos indo”, foi a última mensagem enviada por Rosinéia para a família, por meio do telefone celular, afirmou o irmão de Sérgio, Robson Pereira.

Robson disse que a viagem do casal custou R$ 30 mil. A embarcação onde estariam brasileiros saiu da capital das Bahamas, Nassau, e percorreria uma distância de aproximadamente 300 km para chegar a Miami.