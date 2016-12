Semana cheia pode engordar faturamento em até 5%

SAIBA MAIS Em Curitiba, comerciante que abriu neste fim de ano não se arrepende

O comerciante que resolveu abrir nesta semana entre o Natal e o Ano Novo vai engordar o seu faturamento final e, dependendo do caso, pode até conseguir fechar o “ano da crise” com um desempenho melhor. “O comerciante que soube aproveitar essa semana cheia, com certeza, vai garantir um ganho, de no mínimo, 5% em seu faturamento”, afirma Leandro Krug, especialista em Franquias e Varejo e professor da Univerdidade Positivo (UP).

Para Krug, o fato dos dois feriados, tanto do Natal quanto do Ano Novo, terem caído no fim de semana foi muito favorável para o comércio. Com esse arranjo do calendário, a semana entre essas duas datas se transformou em uma semana cheia, ou seja, produtiva. “Essa feliz coincidência formou a combinação perfeita para o empresário melhorar as vendas de um final de ano bastante crítico do ponto de vista econômico”, diz.

Com as lojas abertas neste período as chances de vendas melhores crescem muito. Krug ressalta que o consumidor passante desta semana tem características mais propícias ao consumo de maior valor agregado. Ele as descreve como pessoas que não tiveram tempo de ir às compras antes, têm parte do décimo terceiro salário ainda no bolso e sem a pressão do Natal, dispõem de mais tempo para andar pelas lojas, pois muitas estão de férias. “Então elas estão mais vulneráveis ao apelo do comércio de fim de ano e, portanto, para dispostas e consumir produtos e serviços para serem disfrutados pela família”, finaliza o especialista.

Shoppings — De olho neste tipo de cliente, shoppigns e supermercados de Curitiba anteciparam os saldões. O Pollo Shop, por exemplo, lançou ontem uma campanha de descontos entre parte de seus lojistas. A ideia é justamente aproveitar aquele consumidor que vai fazer uma troca de presente de Natal e vender algo a mais a ele.