O bate-boca de Zilu, a ex-mulher do cantor sertanejo Zezé de Camargo, com a família parece não ter mais fim. E ela, tem se mostrado como quem gosta de sempre dar a última palavra: não perde uma postagem, sem dar um ponto. Desta vez quem reclamou dela foi a irmã do sertanejo, Marlene. Ela também usou as redes sociais para alfinetar a ex-cunhada, afirmando que a atual namorada de Zézé é um presente de Deus. Ela declarou ainda que Zilu não gostava que o cantor visistasse a família.

Ao atacarem Gracielle por estar presente em uma foto familiar no Natal, ela saiu em defesa da cunhada e explicou que a ex do sertanejo impedia que ele visitasse os pais.

"Tudo o que acontece em nossa vida é permissão do Senhor e, sendo assim, vejo tudo como um presente Dele. Meu irmão era muito infeliz porque sua ex não gostava que ele visitasse nossos pais", comentou Marlene.