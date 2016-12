Movimentação de cargas cresce em Antonina

A movimentação de cargas no Porto de Antonina aumentou 54% neste ano. Foram importadas ou exportadas 1,37 milhão de toneladas em 2016 — um acréscimo de 490 mil toneladas em relação ao volume em 2015, quando foram operadas 880 mil toneladas de carga. O crescimento foi puxado, principalmente, pela diversificação de produtos. Há alguns anos o porto só importava fertilizantes, mas atualmente a operação deu espaço também para a exportação de açúcar ensacado e farelo de soja.

“Os portos precisam estar prontos para as nuances do mercado. Preparar o Porto de Antonina para uma operação mais versátil foi fundamental para que a movimentação crescesse em momentos de crise nos mercados nacional e internacional”, explica o diretor-presidente da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa), Luiz Henrique Dividino. “O porto é o motor econômico de Antonina e mantê-lo ativo é essencial para o município e a comunidade”, completa. A retomada da movimentação do Porto de Antonina só foi possível por conta dos investimentos na recapacitação da área.