Israel planeja construir novos assentamentos

Cisjordânia — O presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, afirmou ontem esperar que uma conferência sobre o Oriente Médio na França estabeleça um cronograma para o fim dos assentamentos de Israel na área que os palestinos desejam como parte de seu futuro Estado independente. O governo de Israel, por sua vez, planeja construir milhares de novas casas em áreas de Jerusalém reivindicadas pelos palestinos, mesmo após uma recente resolução do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas condenando essas obras. Na semana passada, os EUA se abstiveram e o Conselho de Segurança condenou os assentamentos israelenses na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, vendo-os como parte de uma “flagrante violação” da lei internacional. As declarações dadas no início da terça-feira foram as primeiras em público desde o voto da ONU. “A decisão lança a fundação para qualquer negociação futura séria e abre caminho para a conferência de paz internacional marcada para o próximo mês em Paris”, disse Abbas durante reunião de seu partido, o Fatah. “Nós esperamos que esta conferência estabeleça um mecanismo e um cronograma para o fim da ocupação”, afirmou.

Acusada

Argentina — A ex-presidente da Argentina Cristina Kirchner foi ontem acusada formalmente por suposta associação ilícita e administração fraudulenta, em uma causa que investiga a concessão irregular de obras públicas. O juiz Julián Ercolini aceitou a acusação e também determinou um embargo sobre o equivalente a 10 bilhões de pesos (US$ 633 milhões) da ex-presidente, além de determinar processo contra o ex-ministro do Planejamento Julio de Vido. Ercolini também aceitou processo contra o empresário Lázaro Báez, cuja companhia Austral foi supostamente beneficiada com a concessão irregular de obras.

Tóxica

Paquistão — A polícia do Paquistão informou que o número de mortos pelo consumo de bebida alcoólica envenenada durante o feriado do Natal subiu para 27. O fato ocorreu no leste do país, na província do Punjab. Oficial da polícia local, Atif Imran Qureshi disse nesta terça-feira que dezenas de pessoas foram levadas a hospitais na cidade de Toba Tek Singh, após consumirem álcool contaminado. Doze mortes haviam sido confirmadas na segunda-feira e, ontem, outras 15. O álcool é proibido no Paquistão, um país de maioria muçulmana, mas as leis locais permitem que os que não são muçulmanos comprem álcool em lojas licenciadas.

Mendigo

Alemanha — Sete homens jovens são questionados pela polícia da Alemanha, sob a suspeita de atear fogo em um morador de rua em uma estação de metrô em Berlim no Natal. Seis suspeitos se entregaram na segunda-feira e o sétimo foi detido após a divulgação de imagens de câmeras de segurança. Os suspeitos têm entre 15 e 21 anos. O mendigo de 37 anos estava dormindo na estação Schoenleinstrasse quando atearam fogo às roupas dele, por volta das 2 horas (hora local) do domingo. Um operador de trem usou o extintor para impedir que as chamas se espalhassem e o morador de rua não ficou ferido.

Caixa-preta

Rússia — Equipes de resgate recuperaram a primeira de duas caixas-pretas do avião militar russo que caiu no Mar Negro no último domingo, segundo o Ministério de Defesa da Rússia. Em comunicado, o ministério informou que a caixa-preta foi encontrada nesta terça-feira, a cerca de 1,5 quilômetro da costa O aparelho será levado para uma instalação militar perto de Moscou para ser examinado. O avião Tu-154, pertencente aos militares russos, caiu minutos depois de decolar da cidade de Sochi, no sul da Rússia, matando as 92 pessoas a bordo. No acidente, morreram mais de 60 membros do coral do Exército.