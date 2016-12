Um filme de realidade virtual

Há poucos anos, seria normal entrar em um cinema e se deparar com dezenas de pessoas usando um óculos de papelão, com lentes coloridas, se desviando de precários efeitos 3D vindos diretamente da telona. Esta tecnologia, que já parece pré-histórica, se transformou e se aprimorou ao longo dos anos. Agora, ela está sendo levada para um outro patamar por um brasileiro: Daniel Bydlowski está dirigindo, nos Estados Unidos, o primeiro filme de longa-metragem em realidade virtual 3D.



Chamado de Nano Éden, o filme de Bydlowski se passa em um futuro onde seres humanos têm a possibilidade de transferir suas mentes para um computador depois da morte. O único problema é que, para isso, essas pessoas precisam esquecer qualquer memória emocional do passado e virar, de algum modo, uma máquina sem sentimentos. É nesse ponto da trama que os protagonistas, vividos por Scott Allen Rinker (das séries Bones e CSI: Miami) e Jerome Chavert (de Amor e Turbulência), entram em conflito por procurarem a felicidade sem se submeter ao processo.



A trama, pouco original e que lembra muito filmes como Transcendence, não é o ponto central dessa produção. O que chama a atenção é o modo como ela está sendo filmada e que será exibida nos cinemas em 2017, quando for lançada: em realidade virtual 3D e em 360 graus. Assim, o público poderá entrar dentro de filme de uma maneira não vista anteriormente. "A realidade virtual é uma maneira de criar uma grande imersão dentro do filme com telas que são do tamanho de um celular. Ou seja, pode-se ter tal experiência dentro de seu quarto sem ter que ir ao cinema", afirma Bydlowski em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo.