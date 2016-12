Boa Vista ganha “geladeira literária”

A comunidade da Regional Boa Vista já pode emprestar livros no Núcleo da Fundação Cultural de Curitiba na Rua da Cidadania Boa Vista. Disponível desde o começo da semana, uma geladeira virou biblioteca e oferece cerca de 100 títulos.



A iniciativa pretende incentivar à leitura e funciona como a Tuboteca. Cada pessoa pode pegar um livro, sem custo e sem a necessidade de fazer cadastro e, após a leitura, o usuário deve devolver o exemplar no próprio local.



A biblioteca conta com diversas obras da literatura brasileira. Entre alguns dos títulos estão Ontem Agora e Poemas inéditos de Helena Kolody, Ensaios de Paulo Leminski, Crônicas de Domingos Pellegrini e Travessias de Adélia Maria Woellner.



A doação da geladeira veio da jornalista Valeria Prochmann, que obteve o conceito da Geloteca a partir de projetos semelhantes na cidade de São Paulo. “Sou ex-diretora da Biblioteca Pública do Paraná, já tive um trabalho grande com projeto de leitura e tudo que a gente puder fazer para levar o conhecimento até as pessoas, a gente deve fazer.”



Além disso, Valéria explica que o projeto não visa somente promover a cultura. “Beneficia também o meio ambiente, já que a geladeira que seria descartada, foi reutilizada e ganhou um novo sentido”, concluiu.