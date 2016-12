Via Calma da João Gualberto pode ser entregue neste ano

Via Calma da João Gualberto tem 14 quilômetros (foto: Franklin de Freitas)

A Via Calma das avenidas João Gualberto e Paraná será inaugurada antes do final do ano. A assessoria da Prefeitura de Curitiba informou que está finalizando a implantação dasa ciclofaixas. São 14 quilômetros (ida e volta) de faixas preferencias para ciclistas nas pistas marginais entre o Passeio Público e o Terminal do Santa Cândida.

A Via Calma é um dos principais projetos cicloviários da gestão do prefeito Gustavo Fruet que investiu no modal bicicleta como meio de transporte importante para a cidade e incentivou o compartilhamento dos modais para um trânsito mais harmônico e seguro nas ruas da cidade.

A Via Calma foi planejada pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc), com implantação a cargo da Secretaria Municipal de Trânsito (Setran).

Os ciclistas têm preferência em transitar por uma faixa demarcada por uma linha tracejada. Nos cruzamentos estão localizadas as chamadas bicicaixas, uma área especial e exclusiva de parada para bicicletas nos semáforos, demarcada em vermelho, entre a faixa de pedestres e a área de veículos motorizados. A bicicaixa protege e prioriza os ciclistas quando o semáforo é aberto, e também garante mais segurança nos cruzamentos e assegura a prioridade para as bicicletas na realização de conversões.

A velocidade máxima de 30km/h é indicada por sinalização horizontal e vertical em toda a extensão das avenidas. Os ônibus permanecem circulando nas canaletas exclusivas, com velocidade máxima permitida de 40, 50 e 60km/h, dependendo do trecho.

A primeira Via Calma foi inaugurada em julho de 2014, na Avenida Sete de Setembro. Ela conta com aprovação dos ciclistas, o que é comprovado por umapesquisa do Ippuc, que identificou um aumento de 132% na utilização em relação a 2013, antes da implantação. As faixas preferenciais ajudaram a diminuir o número de ciclistas na canaleta do transporte coletivo. Atualmente, cerca de 70% dos ciclistas que passam pela Av. Sete de Setembro preferem trafegar com segurança na Via Calma, segundo dados do Ippuc.