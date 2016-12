Rua Costa Rica terá ciclorrota

A Setran inaliza nos próximos dias a implantação da quarta ciclorrota de Curitiba, na Rua Costa Rica. Ela tem 2,1 quilômetros de extensão e liga o Parque Bacacheri à ciclovia da Rua Flávia Dallegrave e à Via Calma na Avenida Paraná. Projetadas pelo Ippuc, as ciclorrotas são trajetos compartilhados entre bicicletas e veículos motorizados, com velocidade máxima de 30km/h.

Toda a extensão das ciclorrotas é identificada pelos círculos de 2,5 metros de diâmetro, com fundo azul e uma bicicleta pintada no centro — a ciclorrota Costa Rica inaugura a nova sinalização regulamentada pelo Denatran, com círculos brancos com símbolos de bicicletas pintada em vermelho no centro.

Nos cruzamentos do percurso, também são pintadas figuras de bicicletas. E em todas as transversais da ciclorrota há placas amarelas com sinalização indicativa de tráfego com bicicletas à frente.