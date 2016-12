O verão chegou e com ele o período de férias, as altas temperaturas e o clima chuvoso. Muitos aproveitam essa temporada de descanso para viajar. Entretanto, o combate contra o Aedes aegypti continua. A Secretaria estadual da Saúde dá dicas para evitar o desenvolvimento do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika.

As principais recomendações são de manter o quintal sempre bem limpo, evitar o acúmulo de lixo e materiais que acumulam água, colocar areia nos vasos de planta, tampar a caixa d’água e manter as calhas limpas. Além dos cuidados com o lado de fora da casa deve-se cuidar do ambiente interno.

“É fundamental manter o sanitário fechado e os ralos bem tampados, e cuidar para não deixar nenhum recipiente que possa reter água e consequentemente proliferar o mosquito”, aconselha a chefe do Centro Estadual de Vigilância Ambiental, Ivana Belmonte. O mesmo deve ser feito no local de hospedagem nas férias. A maior parte dos focos do mosquito são residenciais.