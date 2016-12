Principais papéis de Carrie Fischer

SHAMPOO (1975) Em sua estreia no cinema, dirigida por Hal Ashby, a atriz vive uma jovem tenista que cai nos braços de um cabeleireiro HANNAH E SUAS IRMÃS (1986) No filme de Woody Allen, vive April, ex-atriz que vira sócia, amiga e rival de uma das irmãs de Hannah, Holly (Dianne Wiest) HARRY & SALLY (1989) Na era de ouro das comédias românticas, fez a melhor amiga de Sally (Meg Ryan), que não se esquiva de seus conselhos ácidos MAPAS PARA AS ESTRELAS (2014) Nessa ácida sátira a Hollywood dirigida por David Cronenberg, ela interpreta a si mesma e tem a companhia de seu cachorro SAGA STAR WARS A partir de 1977, encarnou a princesa Leia na trilogia clássica, terminada em 1983, e reprisou o papel a partir de 2015