Praias terão cadeiras especiais

Novidade nas praias serão as cadeiras especiais cedidas pela Sanepar (foto: Arnaldo Alves / ANPr.)

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) participou, ontem, da abertura da Operação Verão Paraná 2016-2017, na Avenida Atlântica, na praia de Caiobá, em Matinhos. Foram anunciados os serviços que a empresa vai oferecer aos frequentadores e moradores do Litoral paranaense durante mais uma temporada. A Companhia vai instalar duchas para refresco dos banhistas na orla, fazer a higienização com máquinas saneadoras e a coleta de resíduos nas faixas de areia.

O diretor de Meio Ambiente e Ação Social da Sanepar, Glauco Requião, também anunciou parceria com a Secretaria Estadual da Família e Desenvolvimento Social (SEDS) para disponibilizar cadeiras de rodas especiais, que não afundam na água, para que pessoas com deficiência ou com a mobilidade reduzida possam entrar no mar.

Pagamento — A Sanepar lembra que ainda dá tempo de, na cidade onde o cliente reside, pagar as contas de água já vencidas do imóvel no Litoral e também de autorizar o débito automático na agência bancária. “Muitos clientes chegam à casa da praia e são surpreendidos com a falta de água por falta de pagamento”, destaca o gerente da Sanepar, no Litoral, Arilson Mendes.

Na Região do Litoral, a empresa atende, atualmente, 76.624 ligações de água e 37.027 ligações de esgoto em Guaratuba, Guaraqueçaba, Matinhos, Morretes e Pontal do Paraná.