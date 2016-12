Consumo de água consciente

SAIBA MAIS Praias terão cadeiras especiais

A Sanepar fez manutenção de todos os seus equipamentos e instalações para proporcionar um ótimo verão a todos e está preparada para abastecer adequadamente os cinco municípios que atende no Litoral, embora esteja previsto aumento significativo de pessoas na temporada.

“Podem ocorrer dificuldades pontuais, mas, com a colaboração dos veranistas e moradores, é possível ter uma passagem de ano tranquila. Uma das principais orientações para o consumo responsável é saber usar a água tratada no horário de pico — das 10 às 18 horas. Neste período, a recomendação é para que a água seja utilizada prioritariamente para o preparo dos alimentos. Os banhos, neste horário, devem ser curtos”, explica o gerente da Sanepar no Litoral, Arilson Mendes.

A Sanepar também recomenda que os veranistas e moradores do Litoral procurem instalar caixas-d’água adequadas ao uso no imóvel — quanto maior a quantidade de pessoas ou mais frequente o uso de água tratada em um negócio, maior deve ser o reservatório de água. A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) indica que cada imóvel tenha caixa-d’água de pelo menos 500 litros, para atender as necessidades dos moradores por 24 horas.

Outra recomendação da Sanepar é cuidar da água das piscinas, evitando enchê-las no horário de pico e tratando a água, ao invés de descartá-la todos os dias.

Atitudes que ajudam na economia de água

Tome banhos mais rápidos. Cada minuto a menos no chuveiro pode evitar o desperdício de 23 litros de água

Se você possui uma torneira pingando em sua residência, conserte-a logo. O gotejamento da torneira chega a desperdiçar 46 litros de água diariamente

Se estiver escovando os dentes ou se barbeando, feche a torneira. Com a torneira aberta pode se desperdiçar 13,8 litros por minutos

Só ligue a lava-louças ou lavadora de roupas quando a carga estiver cheia. Com a redução de lavagens pode se poupar grandes quantidades de água

Não regue o jardim nos períodos mais quentes do dia; faça-o de manhã cedo ou à noite

Utilize a água descartada pela máquina de lavar roupa para a lavagem do quintal e da calçada

Segundo estudo do Instituto Trata Brasil, 39% da água tratada no País é desperdiçada, o que gera um prejuízo de R$ 8 bilhões ao ano. Com a chegada do verão, o consumo chega a triplicar e o desperdício pode trazer falta de água. Por isso, é preciso conscientização para diminuir estes números