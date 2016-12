Teatro de Comédia foi reativado neste ano

A reativação do Teatro de Comédia do Paraná aconteceu no primeiro semestre e a estreia de O Homem Desconfortável, com texto de Edson Bueno e direção de Alexandre Reinecke foi em 1 de julho.



Foram 11 apresentações no auditório Salvador de Ferrante (Guairinha).



Também em julho, o Centro Cultural Teatro Guaíra promoveu o 20º Festival Espetacular de Teatro de Bonecos. Nesta edição participaram 31 companhias do Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará, além de um grupo da Argentina.



As apresentações aconteceram em cinco espaços culturais — Espaço Bonecos Teatro Guaíra (Sala de Exposições Centro Cultural Teatro Guaíra), auditório Glauco Flores de Sá Brito (Miniauditório), Teatro Zé Maria (Teatro José Maria Santos), Biblioteca Pública do Paraná e Teatro Dr. Botica - e no hospital Pequeno Príncipe.



As produções próprias do Centro Cultural Teatro Guaíra tiveram em 2016 os apoios da Copel e Huhtamaki do Brasil Ltda.

