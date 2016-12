Glória Pires, Cleo e Antonia Morais estão curtindo em família o calor em Miami. A mãe e suas duas filhas famosas aparecem mostrando os corpões em clique compartilhado por Cleo Pires na madrugada de ontem. Destaque para Glória Pires, que exibiu barriga chapada em seu biquíni preto tomara que caia. "Kekéu, Tota e Glow", escreveu a atriz na legenda. Encantados com a boa forma do trio, os seguidores da morena dispararam elogios. "Genética boa essa. Admiro essas mulheres!!!", destacou um fã. "Todas lindas, mas essa Cleo Pires é um espetáculo de mulher", comentou outro. "Que DNA é esse, minha gente!", observou mais um.

Glória Maria diz que nunca fez uma retrospectiva tão difícil como em 2016

Em um ano tão cheio de acontecimentos, a piada "não queria ser a pessoa que vai fazer a retrospectiva de 2016" tomou conta das redes sociais. Afinal, com tantos assuntos para serem mostrados, os usuários da internet consideraram que o responsável por compilar os acontecimentos e decidir quais e em que ordem serão mostrados tem um dos trabalhos mais complicados de todos. Na Globo, essa tarefa também coube a Glória Maria. Com mais de 40 anos de emissora, a jornalista e apresentadora confirma que não é modo de falar. Para ela, nunca foi tão difícil fazer o programa de fim de ano. "Neste ano, está sendo muito mais complicado a gente fechar a 'Retrospectiva', porque a cada dia aparece um fato novo. O texto que a gente fez ontem não vale mais hoje", diz a jornalista."Acho que nunca houve uma retrospectiva tão trabalhosa para fazer, para preparar e para selecionar os assuntos", acrescentou. Na atração que vai ao ar nesta sexta-feira (30), após A Lei do Amor, Glória exibirá ao lado de Sergio Chapelin os principais assuntos do ano, como os protestos no Brasil, o impeachment de Dilma Rousseff, a Olimpíada, a tragédia da Chapecoense e a eleição de Donald Trump, nos EUA.

Morre ator da série 'Todo mundo Odeia o Chris"

Ricky Harris, comediante que interpretou o personagem Malvo da série Todo Mundo Odeia o Chris, morreu aos 54 anos nesta segunda-feira. A causa não foi divulgada, mas a empresária do ator disse que Harris sofreu um enfarte há dois anos, de acordo com o jornal Los Angeles Times. Ele fez sua estreia nas telas em 1993, no filme Poetic Justice, ao lado de Janet Jackson e Tupac Shakur. Além do Malvo de Todo Mundo Odeia o Chris, Harris apareceu mais recentemente no filme Dope, de 2012, e no The Tracy Morgan Show. Ele também participou de mais de uma canção do rapper Snoop Dogg, seu amigo de longa data de Long Beach, Califórnia.

Morre Liz Smith, de A Fantástica Fábrica de Chocolate

A atriz Liz Smith, que viveu a Grandma Georgina em "A Fantástica Fábrica de Chocolate" de Tim Burton, morreu ontem aos 95 anos. A atriz também ficou conhecida por participar das séries de TV britânicas "The Royle Family" e "The Vicar of Dibley". Um porta-voz da família confirmou a morte. Smith foi nomeada membro da Ordem do Império Britânico em 2009, mesmo ano que anunciou a aposentadoria após sofrer três derrames. Ela participou de dezenas de filmes, séries e montagens no teatro.

Beyoncé é eleita a mais caridosa de 2016

Beyoncé conquistou o topo de mais uma lista de fim de ano, mas dessa vez, não foi por conta de sua música. A cantora foi eleita a artista mais caridosa de 2016 pelo site da organização Do Something. Seu envolvimento com questões sociais, como o poder de chamar a atenção para temas como o caso “Black Lives Mater”, nos Estados Unidos, igualdade de gênero e violência policial contra jovens fizeram dela a artista mais caridosa do ano. Na lista, estão também nomes como Taylor Swift, Demi Lovato, Miley Cyrus, Lady Gaga e Justin Bieber.

Confira os artistas mais caridosos de 2016:

1. Beyoncé

2. Lin-Manuel Miranda

3. Taylor Swift

4. Demi Lovato

5. Shailene Woodley

6. John Cena

7. Miley Cyrus

8. Lady Gaga

9. Zendaya

10. Jesse Williams

11. Gina Rodriguez

12. Chance the Rapper

13. Tyler Oakley

14. Serena Williams

15. Yara Shahidi

16. Justin Bieber

17. Shawn Mendes

18. Misha Collins

19. Nyle DiMarco

20. Aziz Ansari

Níver do dia

Stan Lee

quadrinista americano

94 anos