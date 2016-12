Um título, um vice, uma vaga

Weverton Goleiro fez 58 jogos pelo Atlético e chegou à seleção brasileira (foto: Franklin de Freitas)

Não foi “o” ano do futebol, mas foi um bom ano para o futebol do Atlético Paranaense. A temporada começou com novo presidente, Luiz Sallim Emed, eleito em dezembro na mesma chapa de Mario Celso Petraglia, agora comandando o Conselho Deliberativo.

A diretoria conseguiu manter os principais destaques de 2015. E trouxe reforços experientes, como Paulo André, Thiago Heleno e André Lima. Outra novidade foi a implantação de grama sintética na Arena da Baixada.

Cristóvão Borges, que havia dirigido o time nas 11 partidas finais de 2015, ficou para 2016. Durou apenas nove jogos, apesar de ter sofrido apenas uma derrota. No entanto, o fraco desempenho em campo irritou a diretoria. Veio o experiente Paulo Autuori, algo raro na história do Atlético, que normalmente investe em técnicos de Série B ou de mercados menores.

As ideias de Autuori “casaram” com as da diretoria e o time começou a entender a nova filosofia do treinador. Além do time organizado dentro de campo, o treinador não teve medo de promover um rodízio de jogadores, turbinando a preparação física da equipe a longo prazo.

E deu resultado. Enquanto o Coritiba gastou seus cartuchos nas fases iniciais do Paranaense, o Atlético chegou descansado na final e atropelou o rival. Foram duas vitórias na decisão: 3 a 0 na Arena e 2 a 0 no Couto Pereira. O clube não conquistava esse título desde 2009.

Na Primeira Liga, faltou pouco para o título. O Atlético perdeu a final por 1 a 0 para o Fluminense e ficou com o vice. Na Copa do Brasil, o time acabou eliminado pelo Grêmio, nas oitavas de final. E foi nos pênaltis; o Furacão chegou a ter chance de vencer a decisão, mas desperdiçou.

No Brasileirão, o Atlético detonou dentro da Arena, terminando com a melhor campanha como mandante da competição. Como visitante, porém, o time teve péssimo desempenho e colocou em risco a vaga na Libertadores. No fim, o Furacão terminou dentro do G6 e garantiu a vaga para a competição continental de 2017.

Todos os jogos

Primeira Liga

27/1 Fluminense 0x1 Atlético

24/2 Atlético 1x0 Criciúma

9/3 Cruzeiro 2x1 Atlético

23/3 Flamengo 0x1 Atlético

20/4 Fluminense 1x0 Atlético

Atlético vice-campeão

Paranaense

31/1 Operário 0x2 Atlético

3/2 Atlético 1x0 Maringá

10/2 Rio Branco 1x2 Atlético

13/2 Atlético 0x0 J.Malucelli

21/2 Cascavel 2x2 Atlético

28/2 Paraná 1x0 Atlético

3/3 Atlético 1x1 Foz

6/3 Londrina 1x1 Atlético

12/3 Atlético 4x0 PSTC

20/3 Atlético 0x2 Coritiba

27/3 Toledo 3x2 Atlético

3/4 Londrina 1x1 Atlético

10/4 Atlético 2x0 Londrina

16/4 Atlético 2x1 Paraná

24/4 Paraná 1x0 Atlético

Nos pênaltis: Paraná 2x4 Atlético

1/5 Atlético 3x0 Coritiba

8/5 Coritiba 0x2 Atlético

Atlético campeão

Copa do Brasil

17/3 Brasil-RS 1x1 Atlético

13/4 Atlético 1x0 Brasil

11/5 Dom Bosco 2x2 Atlético

18/5 Atlético 5x0 Dom Bosco

21/7 Atlético 0x0 Chapecoense

27/7 Chapecoense 1x1 Atlético

24/8 Atlético 0x1 Grêmio

21/9 Grêmio 0x1 Atlético

Nos pênaltis, Grêmio 4x3 Atlético

Atlético eliminado nas oitavas-de-final

Brasileirão

14/5 Palmeiras 4x0 Atlético

22/5 Atlético 1x1 Atlético-MG

25/5 Botafogo 2x1 Atlético

28/5 Atlético 2x1 Figueirense

1/6 Inter 1x0 Atlético

4/6 Atlético 1x0 Santa Cruz

11/6 São Paulo 1x2 Atlético

15/6 Ponte Preta 3x2 Atlético

18/6 Atlético 1x0 Santos

23/6 Chapecoense 0x0 Atlético

26/6 Atlético 2x0 Grêmio

29/6 Coritiba 1x0 Atlético

2/7 Atlético 1x0 América-MG

11/7 Cruzeiro 0x3 Atlético

24/7 Atlético 1x0 Fluminense

30/7 Sport 2x0 Atlético

3/8 Atlético 2x0 Corinthians

6/8 Flamengo 1x0 Atlético

14/8 Atlético 0x1 Palmeiras

21/8 Atlético-MG 1x0 Atlético

29/8 Atlético 1x0 Botafogo

7/9 Figueirense 1x0 Atlético

11/9 Atlético 2x1 Inter

14/9 Santa Cruz 1x0 Atlético

18/9 Atlético 1x0 São Paulo

25/9 Atlético 3x0 Ponte Preta

1/10 Santos 2x0 Atlético

5/10 Atlético 3x1 Chapecoense

13/10 Grêmio 1x0 Atlético

16/10 Atlético 2x0 Coritiba

24/10 América-MG 1x0 Atlético

29/10 Atlético 1x0 Cruzeiro

6/11 Vitória 3x2 Atlético

15/11 Fluminense 1x1 Atlético

20/11 Atlético 2x0 Sport

26/11 Corinthians 0x0 Atlético

11/12 Atlético 0x0 Flamengo

Atlético terminou em 6º lugar