Temporal derruba árvores na BR-277

Após tarde de quebra de recorde na temperatura máxima no Litoral — Antonina marcou 42ºC — os temporais deram as caras ao Litoral do Estado. Foram registradas rajadas de vento fortes em Guaratuba (86,7 km/h) e em Paranaguá (99,0 km/h).

A BR-277 chegou a ficar interditada entre o final da tarde e início da noite de ontem por causa da queda de árvores no km 3,5, já em Paranaguá. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Paranaguá, houve também a interdição do trânsito nos Kms 12 e 11,5 da BR-277, por volta da 17h50.

Para hoje, a previsão do tempo é de condição favorável a intensificação das áreas de chuva preferencialmente a partir da tarde, por causa da massa de ar que predomina no Estado. O risco de temporais é maior nas cidades mais próximas de Santa Catarina, isso porque o eixo da frente fria continua atuando mais ao Sul.