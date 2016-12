Pelo segundo dia, Curitiba marcou 33,4ºC

Pelo segundo dia seguido, terça-feira (27), Curitiba atingiu a temperatura máxima de 33,4ºC. Na segunda-feira essa mesma marca foi atingida, a maior do ano, segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar).

Na maioria das regiões paranaenses as temperaturas máximas ficaram acima dos 30°C. Destaque para a região Litorânea com mais de 40 °C em Guaraqueçaba (40,6 °C) e Antonina (42ºC), sendo este último quebra de recorde para o mês de dezembro, desde o início de operação da estação meteorológica, no ano de 1999. A maior até o momento tinha sido, 41,2 °C no dia 25 de dezembro de 2012.

Para os próximos dias, as temperaturas devem fiar um pouco mais baixas, embora o calor permaneça em todas as regiões. Em Curitiba, a máxima deve variar entre 27 e 29 graus até o sábado. No interior, os termômetros ainda ficam com marcas altas, com possibilidade de chvuas ao longo da tarde em todas as áreas do Estado.