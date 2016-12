Municípios do Litoral preparam o réveillon

A Prefeitura de Matinhos definiu a programação para o Réveillon 2017. Serão três pontos de queima de fogos na praia, com duração de 15 minutos, além disso, haverá dois Trios-Elétricos com Shows populares. Serão três shows pirotécnicos, com início previsto à zero hora do dia 1º de janeiro de 2017.Dois na Praia Brava de Caiobá (Av. Atlântica em frente a Rua Alvorada e outro na Av. Atlântica em frente a Rua Londrina) e um terceiro no Mirante das Pedras (Pico de Matinhos).

A festá contará ainda com trios elétricos, com início previsto para às 21 horas do dia 31 de dezembro de 2016 e término às 2 horas de 1º de Janeiro de 2017.

Paranaguá — A Prefeitura de Paranaguá programou um Show da Virada com sete apresentações artísticas na Praça de Eventos, no sábado, a partir das 22 horas. Vão se apresentar no palco do Show da Virada os artistas Vinicius & Ricardo, Rafael Passos, Dimy & Denis (Londrina), Mc Cigano, Daniele Regis, Aroldo Amer e Vinícius e Thayná. Também participarão músicos que participaram do prêmio Litoral Music. À zero hora, acontece a queima de fogos no Rio Itiberê.

O presidente da Fundação Municipal de Turismo (Fumtur), Cristiano Maia Aichinger, responsável pela organização do evento, afirma que a programação é para que a festa do Show da Virada deve seguir até 2 horas.