Imagem da praia em Caiobá, em Matinhos, com muitos veranistas em plena terça-feira antes do Ano Novo: e vai chegar mais gente até domingo (foto: Arnaldo Alves / ANPr.)

A temporada no Litoral do Paraná promete. Os ingredientes estão à mesa. Muito calor, semana gorda, e estrutura do governo montada nos municípios praianos. Ontem, o governador Beto Richa desceu a Serra para o lançamento oficial da Operação Verão Paraná 2016/2017, que na prática já está em andamento desde a semana antes do Natal.

Principalmente o calor e a chamada semana gorda — com os feriados de Natal e Ano Novo caindo no domingo — fazem a expectativa para a temporada ser melhor que a perspectiva uns meses atrás. Ontem, durante o lançamento da Operação Verão, as praias de Caiobá já tinham muitos veranistas.

E durante todo o dia, o movimento na BR-277 entre Curitiba e o Litoral ficou bem movimentada no sentido para as praias. Até o começo da noite, a Concessinária Ecovia informava que o movimento nas rodovias de acesso ao Litoral tinham movimento intenso.

O calor também é um atrativo a mais. Afinal, quem vai para a praia quer mais é calor. E isso está acontecendo. Na segunda-feira, por exemplo, a temperatura no Litoral passou dos 37ºC em Antonina, mas a sensação térmica sentida por quem estava no município foi de 53,5ºC.

Operação — O governador Beto Richa deu início, ontem, em Matinhos, à Operação Verão Paraná 2016/2017. A partir de agora, até o Carnaval, o governo estadual intensifica as ações nos sete municípios litorâneos, principalmente nas áreas de segurança, saúde, energia, saneamento e turismo.

Durante os 62 dias de temporada, o Estado investirá R$ 27,5 milhões, incluindo despesas gerais como pessoal, veículos, equipamentos, locação de pousadas, diárias, entre outros. Saúde e segurança são as áreas de maior ênfase. Na semana passada o governo liberou R$ 4,3 milhões para que os sete municípios litorâneos reforcem as ações de Saúde.

O secretário de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária, Wagner Mesquita, explicou que a Operação Verão Paraná demandou uma organização das forças de segurança do Estado. “Os nossos policiais e bombeiros estão plenamente preparados para esta operação. Como a população aumenta de cerca de 200 mil para aproximadamente 1 milhão de pessoas, demanda uma ação coordenada”, disse.