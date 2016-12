Carrie Fisher morreu após segunda parada cardíaca

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - De acordo com o site americano TMZ, Carrie Fisher sofreu uma segunda parada cardíaca que levou à sua morte nesta terça-feira (27), aos 60 anos. A atriz estava internada e respirava por aparelhos na UTI do hospital Ronald Reagan UCLA Medical Center desde sexta-feira (23), quando sofreu uma parada cardíaca durante um voo de Londres para Los Angeles. Ela foi atendida por paramédicos imediatamente após o pouso nos Estados Unidos, mas seu estado de saúde não melhorou. Segundo o TMZ, a família da atriz cogitava desligar os aparelhos antes de Fisher sofrer a segunda parada cardíaca. Ela deixou uma filha, a também atriz Billie Lourd, e a mãe, a estrela dos anos 1950 Debbie Reynolds. "Carrie era única, brilhante, original. Engraçada e emocionalmente destemida. Viveu a sua vida com coragem", declarou Harrison Ford, par romântico da atriz nos filmes da saga Star Wars. "Vamos todos sentir a sua falta."