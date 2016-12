Turquia e Rússia afirmam ter chegado a acordo de cessar-fogo para a Síria

DIOGO BERCITO MADRI, ESPANHA (FOLHAPRESS) - Turquia e Rússia chegaram nesta quarta-feira (28) a um acordo para implementar um cessar-fogo em todo o território sírio, de acordo com a agência de notícias estatal turca Anadolu. A informação ainda não havia sido confirmada por Ancara. Os confrontos podem ser interrompidos já nesta quarta-feira à meia-noite local (20h em Brasília). O acordo, no entanto, não inclui organizações terroristas, o que pode complicar sua adoção. Não há consenso, afinal, sobre quais grupos seriam incluídas nessa categoria -ao menos o Estado Islâmico e a Jabhat Fateh al-Sham, ligada à rede Al Qaeda. Caso o cessar-fogo tenha êxito, Turquia e Rússia devem mediar as negociações políticas no Cazaquistão pelo fim do conflito. O plano, caso confirmado, consolidaria ambos Ancara e Moscou como principais mediadores desse conflito, isolando ainda mais Washington. Tentativas anteriores de cessar-fogo fracassaram, no entanto. Em setembro, um acordo mediado pela Rússia e pelos EUA foi suspenso após o contínuo bombardeio do Exército sírio em regiões controladas pela forças rebeldes. CONTEXTO O confronto sírio foi iniciado em março de 2011 após protestos pacíficos serem escalados pela violência do regime e da oposição armada. Não há uma estimativa oficial de vítimas, mas supõe-se que quase 500 mil pessoas tenham sido mortas desde então. Cerca de 11 milhões foram deslocados e 1 milhão de sírios pediram asilo na Europa, 300 mil deles apenas na Alemanha.