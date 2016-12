No começou da noite de terça (28), um acidente na Avenida Senador Souza Naves teve um desfecho curioso. Era para ser um acidente comum, um carro não conseguiu frear e bateu na traseira de uma caminhonete. O detalhe é que o motorista do carro tirou toda a roupa e teve uma espécie de surto. Ele foi hospitalizado com ferimentos leves.