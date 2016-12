Acerto de Palmeiras com Gabriel trava, e futuro de jogador vira incógnita

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O futuro de Gabriel no Palmeiras virou uma incógnita. O jogador, de 24 anos, tem contrato com o Palmeiras só até o fim deste ano e ainda não sabe qual será o seu destino em 2017. Emprestado pelo Monte Azul e representado pela OTB Sports, o volante gostaria de permanecer no Palestra. O clube tem a prioridade para contratá-lo em definitivo, porém ficou de conversar com o estafe do atleta somente depois das festas. Ou seja, o negócio não avançou nos últimos dias. Em setembro, a diretoria até chegou a conversar sobre um contrato de cinco anos com o jogador. No entanto, o acordo não foi assinado e as duas partes só voltaram a discutir o assunto após o Brasileiro. Para complicar um pouco mais a situação, o Palmeiras parece estar disposto a renovar o seu elenco e outros volantes podem se despedir. Arouca pode ser liberado, enquanto Rodrigo e Matheus Sales devem ser emprestados. Por outro lado, Felipe Melo é o mais cotado para ser apresentado como reforço para a posição. Paralelamente, começa a surgir a oportunidade de Gabriel se transferir para o futebol europeu. O Genoa, da Itália, demonstrou interesse no jogador e passou a monitorar o caso. Se o Palmeiras não exercer a sua prioridade, o destino pode ser a Itália. Outro caminho seria mudar para o arquirrival Corinthians. O técnico Oswaldo Oliveira havia indicado a contratação do volante. Mesmo após a saída do treinador, neste mês, o nome de Gabriel agrada os corintianos. Porém, a diretoria alvinegra acha muito difícil chegar a um acordo.