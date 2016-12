Vídeo mostra destruição causada por tempestade em Paranaguá

(foto: Reprodução/Whatsapp)

Tempestade com ventos com mais de 90 km/h atingiu Paranaguá, no Litoral do Paraná, na tarde desta terça-feira (27) e deixou um rastro de destruição. Ruas ficaram alagadas, árvores caíram, casas ficaram destelhadas e contâneires tombaram no Porto de Paranaguá, que ficou sem energia até a manhã desta quarta (28). Um vídeo mostra o momento exato em que uma árvore grande tomba em uma casa.

A chuva causou interdição total na BR-277 por conta de queda de barreiras e a falta de energia no porto causou fila de nove quilômetros na estrada.

