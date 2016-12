Após recusa, Rithely avisa Sport sobre desejo de sair para o Corinthians

DASSLER MARQUES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A negociação é bastante complexa, mas o Corinthians conta com um aliado importante para alcançar um acordo com o Sport por Rithely: o próprio volante. Conforme apurou a reportagem, a postura firme da nova direção do Sport em relação à investida do Corinthians deixou o jogador insatisfeito. Rithely já manifestou em duas reuniões que entende ter cumprido seu ciclo na Ilha do Retiro e gostaria de se transferir para outra equipe brasileira. Em relação a salários e tempo de contrato com o atleta, há inclusive acordo entre as duas partes. Porém, o vínculo com o Sport é válido até o fim de 2019. Por enquanto, porém, o acordo parece distante entre Corinthians e Sport. Nos últimos contatos realizados desde o fim do Campeonato Brasileiro, a direção do atual clube de Rithely se mostrou pouco flexível quanto à pedida por ele: algo em torno de R$ 40 milhões, valor da cláusula de rescisão. Embora possa exigir o pagamento da multa rescisória por ter o atleta sob seu registro, vale lembrar que o Sport é dono de apenas 50% dos direitos econômicos. O grupo investidor que detém a outra metade de uma possível venda de Rithely é favorável à negociação para o Corinthians. Na última quinta-feira, o diretor de futebol Flávio Adauto manifestou que o clube havia praticamente desistido de negociar por Rithely. A aposta é de que o próprio jogador e seus empresários consigam mudar o panorama das tratativas. Encontrar um primeiro volante é uma das prioridades do Corinthians no mercado, já que as únicas opções no momento são o veterano Cristian, Camacho e os jovens Jean e Ameixa, que podem ser emprestados.