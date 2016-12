(foto: Reprodução/Whatsapp)

Tempestade com ventos com mais de 90 km/h atingiu Paranaguá, no Litoral do Paraná, na tarde desta terça-feira (27) e deixou um rastro de destruição. Ruas ficaram alagadas, árvores caíram, casas ficaram destelhadas e contâneires tombaram no Porto de Paranaguá, que ficou sem energia até a manhã desta quarta (28)

