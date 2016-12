Osvaldo pode trocar o Fluminense pelo Vitória em 2017

BRUNO BRAZ SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pouco aproveitado em 2016 pelo Fluminense, o atacante Osvaldo pode se transferir para o Vitória na próxima temporada. O clube baiano demonstrou interesse no futebol do jogador de 29 anos e aguarda uma posição da diretoria tricolor. Com um salário alto e sem convencer até o momento, a ideia inicial da diretoria do clube das Laranjeiras é realizar um negócio por empréstimo pagando parte dos vencimentos. O contrato de Osvaldo com o Fluminense vai até o fim de 2017. Apesar da vontade do Vitória e do desejo do clube carioca em negociá-lo, o atacante, segundo seu empresário ao Globoesporte.com, quer continuar no Fluminense. "Osvaldo não está pensando em sair do Fluminense. Sondagens, nessa época, sempre acontecem. Ele tem mais um ano de contrato. Respeitando Vitória, mas, nesse momento, o Osvaldo está pensando no Fluminense. No futebol, as coisas mudam a cada minuto, mas nesse momento, o foco é o Fluminense. Ele vai se apresentar no dia 4 e iniciar os trabalhos lá", disse o agente Luiz Carlini. Osvaldo chegou ao Fluminense em 2015 e disputou 23 jogos marcando um gol. Este ano, foram 31 partidas e quatro gols. O atacante viveu o ápice de sua carreira no São Paulo, entre 2012 e 2014, após se destacar no Ceará.