Passa bem homem picado por cobra em estacionamento do Afonso Pena

Passa bem o homem que foi picado por uma cobra no estacionamento do Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba. O acidente aconteceu no último domingo (25), quando a vítima, foi buscar alguns parentes que chegavam do Rio de Janeiro. Antes de chegar ao estacionamento, em um gramado, Vlademir Bogo, avistou um cachorro fugindo.



O rapaz saiu do carro e tentou segurar o animal. De acordo com o homem, a cobra o mordeu no momento em que ele estava sobre a grama. Ele acredita que pisou na cobra e por isso foi picado.

Após o ataque, Vlademir entrou no aeroporto e foi atendido pela equipe médica.





O homem foi encaminhado a uma Unidade de Saúde de São José dos Pinhais, onde ficou internado até a última segunda-feira (26). Durante o tratamento, a vítima recebeu sete injeções, seis litros de soro, além de realizar diversos exames.



Em nota, a Infraero, afirma que o lugar onde ocorreu o acidente se localiza na área externa do estacionamento. A empresa responsável pela administração do aeroporto também informou que o jovem foi atendido rapidamente. Ainda de acordo com a Infraero, são realizadas manutenções periódicas nas áreas verdes localizadas próximas ao aeroporto.