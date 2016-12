Voo entre São Paulo e Montevidéu faz pouso de emergência em Porto Alegre

(foto: Reprodução)

Uma avião da LATAM que fazia a rota São Paulo-Montevidéu acionou a torre de comando do aeroporto internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, por volta da meia-noite de terça para quarta-feira (28) e solicitou apoio para a realização de um pouso de emergência. A Infraero confirmou o procedimento, mas não deu detalhes sobre o incidente.

O voo JJ8030 decolou de Guarulhos às 22h06 da terça-feira e deveria pousar em Montevidéu antes da meia-noite. A companhia informou que a aeronave, um Airbus A321, "alternou para o aeroporto de Porto Alegre e solicitou apoio durante o desembarque", realizado "seguindo os procedimentos de segurança".

Segundo comunicado da LATAM, todos os passageiros desembarcaram em segurança e estão recebendo a assistência necessária.

As equipes de segurança do aeroporto em terra acompanharam o pouso de emergência, que foi motivado por um "indicativo de segurança" no computador de bordo da aeronave, não especificado pela empresa. Nesses casos, o procedimento padrão é de pouso imediato para verificação do problema técnico.

Os passageiros foram transferidos para hotéis da cidade e foram realocados para o voo JJ9730, com frequência semanal entre Porto Alegre e Montevidéu. A partida está prevista para 16h30 desta quarta-feira.