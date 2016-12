Jornalista faz piada com morte de Carrie Fisher e é criticado. Veja vídeo

(foto: Reprodução)

Uma brincadeira de gosto duvidoso do jornalista Jorge Pontual não foi bem recebida pelos telespectadores e internautas nesta terça-feira (27). Ao comentar a repercussão da morte da atriz Carrie Fisher, de "Star Wars", o correspondente da Globo News imitou o personagem Chewbacca ao vivo.

"Muita gente dizendo o quanto amava Carrie Fisher, muitas celebridades marcando essa perda, mas a reação mais emocionante foi a do Chewbacca, aquele personagem do 'Star Wars'. O Chewbacca disse...", repetindo o som gutural do personagem e deixando seus colegas do "Em Pauta" sem reação.

Conhecido por tiradas bem-humoradas, Jorge Pontual já fez participações na Globo News usando acessórios, máscaras e é sempre lembrado por sua performance de "Gangnam Style", em 2012, no auge do sucesso do músico coreano Psy.

Para muitos internautas, desta vez Pontual foi longe demais. Para outros, o jornalista fez jus ao estilo sarcástica da atriz.

Depois das críticas na internet, ele mesmo se defendeu rebatendo os fãs que acharam o comentário ofensivo: "Pena que alguns fãs dela no Brasil não tenham o menor sense of humor. Não sacaram Carrie Fisher. O problema é que só conhecem a Princesa Leia e não a pessoa autogozadora escrachada, Carrie Fisher. Pena", escreveu no Twitter.