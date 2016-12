Alvo do Cruzeiro, Moreno recebe proposta para volta ao Shakhtar

THIAGO FERNANDES BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Na mira do Cruzeiro, Marcelo Moreno é cobiçado por vários clubes. O Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, manifestou interesse no retorno do jogador e o Changchun Yatai, da China, seu atual time, também apresentou proposta de renovação. Fabiano Farah, empresário do centroavante, confirmou à reportagem o desejo dos três clubes. Contudo, ao ser questionado sobre a possível decisão do jogador de 29 anos, o agente optou por não se estender: "Estamos conversando sobre isso". Os mineiros apresentaram uma oferta pelo boliviano em 13 de dezembro. As conversas são conduzidas pelo vice-presidente de futebol Bruno Vicintin. Nesta semana, os ucranianos intensificaram as conversas a fim de levá-lo novamente para a Donbass Arena. Motivado pelo bom momento do atacante na Chinese Super League, competição na qual marcou 13 gols e deu cinco assistências em 29 jogos, o Changchun Yatai tenta a extensão de seu vínculo, que se encerra em 31 de dezembro de 2016. A decisão sobre o futuro está nas mãos de Marcelo Moreno. Caso opte por se mudar para a Toca da Raposa II, esta será a sua terceira passagem pelo Cruzeiro. Ele esteve no local entre 2007 e 2008 e em 2014, faturando uma edição do Campeonato Brasileiro. O boliviano ficou ligado ao Shakhtar entre 2008 e 2012, até ser negociado com o Grêmio. Ele venceu Europa League, Taça Ucraniana (duas vezes), Liga Ucraniana (duas vezes) e Supertaça Ucraniana (duas vezes).