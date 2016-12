Sem pressa por reforços, Atlético-MG vai começar 2017 com elenco incompleto

VICTOR MARTINS BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - A pré-temporada do Atlético-MG vai começar no dia 7 de janeiro. Data marcada para que os principais jogadores do clube se apresentem ao técnico Roger Machado. No entanto, o início do trabalho na Cidade do Galo vai ser com o elenco incompleto. Em busca de reforços, o clube não vai contratar todos os jogadores desejados até o primeiro dia de treinos. Aliás, essa é uma opção tomada em conjunto por diretoria e comissão técnico. Como a Copa Libertadores vai começar um mês depois do que acontecia até 2016, Roger vai aproveitar as primeiras atividades para avaliar alguns jogadores do elenco atleticano. A partir de então, a diretoria analisará para completar o ciclo de reforços para 2017, como informou o presidente Daniel Nepomuceno. "É pensar em algumas posições mais carentes e depois, quando o Roger tiver todo o grupo, fazer uma avaliação mais criteriosa, porque vamos precisar", disse o mandatário alvinegro em entrevista à Rádio Itatiaia. Neste momento, a prioridade é a busca por volantes. Rithely, do Sport, segue como o principal alvo para a posição, mas o atleta também está na mira do Corinthians. Em comparação com o elenco que fechou a temporada 2016, o Atlético já perdeu Júnior Urso, que estava emprestado pelo Shandong Luneng, da China, e pode ficar sem Leandro Donizete. O jogador veterano fica sem vínculo no final da semana e além da proposta para renovar contrato, tem uma oferta do Santos. Uma negociação que está bastante avançada é a do meia Marlone. O jogador que pertence ao Corinthians está próximo de reforçar o clube mineiro em 2017. Mesmo que acerte com Rithely e Marlone antes do dia 7 de janeiro, o clube vai seguir em busca por outros reforços para a sequência da temporada. Por enquanto, dois novos nomes estão confirmados para 2017. O zagueiro Felipe Santana e o lateral esquerdo Danilo Barcelos já foram anunciados pelo Atlético. Ambos já assinaram contrato e se junto ao elenco no dia 7 de janeiro.