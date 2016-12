Um caminhão se envolveu acidente por volta do meio dia desta quarta-feira, 28. Segundo as informações da Polícia Militar, o caminhão não venceu a curva da Avenida Mascaranhas de Moraes. Com isso, a carga se desprendeu da carroceria e terminou por atingir a Hipermercado Condor, do Santa Cândida.

Leia mais no Blog Plantão de Polícia.