TV continua de olhos fechados para o horário da tarde

Em mais de uma oportunidade aqui se falou da necessidade das TVs “descobrirem” a faixa vespertina das suas programações e passarem a dedicar a ela, a mesma atenção que já dispensam para os períodos da manhã e noite. O que se verifica, como prova provada de uma total desatenção e acomodação, é que a grande maioria continua apenas apelando para reprises de novelas ou exibição de filmes, sem procurar investir em qualquer outro produto que pudesse até apresentar melhores resultados. E quando aqui se fala em resultados, é uma referência àquilo que poderá ser alcançado tanto em audiência como faturamento. Ao mesmo tempo em que se despreza toda essa carga de horário, também há, por consequência, completa renúncia ao que poderá oferecer de retorno, talvez até em condições de fazer diferença frente a outras concorrentes.

Situação curiosa

Se por um lado as emissoras não dão a mínima para a programação da tarde, de segunda a sexta, nos finais de semana a situação não é muito diferente. Enquanto no domingo, como sempre foi, a disputa segue com intensidade, nos sábados, além da Globo, só o SBT promete fazer alguma coisa agora com o novo programa do Celso Portiolli.

Não está certo

Ainda não existe decisão nenhuma na Record de exibir capítulos “O Rico e Lázaro” também aos sábados. Foi uma ideia que existiu, se chegou a falar sob re ela, mas até agora ninguém bateu o martelo. Por enquanto, será de segunda a sexta.

Sérias dúvidas

Essa iniciativa de colocar novelas, ou pelo menos uma delas, também aos sábados, não foi uma ideia que agradou todos os setores da Record. Há quem desaprove a medida, entendendo que não existe nenhuma necessidade de mexer com o que está funcionando direito.

Quase pronta

Edmara Barbosa está dando os últimos retoques na sinopse de “O Arroz de Palma”, que poderá ser colocada na fila das 18 ou 19 horas. A novela, na própria definição da autora, gira em torno da saga de uma família portuguesa que chegou ao Brasil cheia de sonhos e projetos.

Em estudos

A princípio, a próxima edição do “Em Família”, do Márcio Garcia, irá manter as mesmas características da primeira temporada. Há o entendimento que a aceitação demonstrada pelo público não justificaria qualquer mudança. Pelo menos, nesta próxima.

Celeiro

A Globo News continua servindo o jornalismo da Globo com bons profissionais. O repórter político Marcelo Cosme, de Brasília, é um desses valores, que vem, até com alguma frequência, colocando alguns dos seus trabalhos no “Hoje” e “Jornal Nacional”.

Risco desnecessário

Nos especiais da Record, neste fim de ano, ficou demonstrado que Sérgio Marone, como apresentador, é um bom ator. Esse seu desejo de trocar de função, só poderá comprometer uma carreira que, finalmente, depois de muitos anos de luta passou a se encaminhar muito bem.

Cuidado com isso

Dentro da própria Globo existe a certeza de que o “Zorra” é mais um daqueles que se enquadra como programa de humor, mas não consegue ser engraçado. E perigosamente tem se aproximado muito mais daquilo que o Multishow tem aos montes, com resultados nem sempre dos mais satisfatórios.

Por enquanto

Os trabalhos relativos ao próximo “Power Couple”, por enquanto, estão limitados aos convites que continuam sendo feitos para os seus prováveis participantes. Mas só isso. As gravações, de acordo com a Record, terão início no final de janeiro, para estrear em março.

Globo/Estevam Avellar

Lua Blanco começou a gravar as suas primeiras cenas como Anita, em ‘A Força do Querer’, próxima das nove de Glória Perez. Na trama ela será namorada de Amaro, personagem de Pedro Nercessian.

Bate – Rebate

A Record levou mesmo a sério o modelo do contrato por obra...

... São muitos raros os casos de artistas com compromisso por períodos de um ou dois anos...

... Os que existem foram assinados antes de vigorar esta nova ordem...

... A tendência é que a partir de agora todos assinem por trabalho.

Marcelo Rezende está entrando em férias na Record, para voltar só em fevereiro.

“Samba na Garoa”, que estava no prego, foi liberado para gravações na TV Brasil...

... A sua exibição foi suspensa durante algum tempo por causa da falta de pagamento para a produtora responsável.

Nas férias do Neto, Fernando Fernandes é quem está apresentando “Os Donos da Bola”, na Band, em São Paulo.

André Mattos também acaba de ser confirmado pela Record párea o elenco de “Belaventura”, para o papel de Falstaff.

C´est fini

O Combate vai transmitir com exclusividade a luta entre a americana Ronda Rousey e a brasileira Amanda Nunes, amanhã, em Las Vegas (EUA). Ronda é uma das recordistas de vendas do UFC. Tem grande popularidade.

