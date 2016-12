Ação #CataratasDay2016 atingiu 139 milhões de pessoas

(foto: Divulgação)

Um balanço dos organizadores do #CataratasDay2016, desenvolvido no dia 11 de novembro – data em que as Cataratas do Iguaçu foram consagradas como uma Novas Sete Maravilhas da Natureza, em 2011 –, mostrou que um total de 139.082.538 pessoas foi impactado, em todo o mundo. No dia da ação, o Parque Nacional do Iguaçu também registrou um recorde de selfies em atrativo turístico, num único dia.

O maior alcance da iniciativa foi pelas redes sociais, de forma orgânica – 64.793.000 pessoas atingidas; em segundo lugar, as redes sociais com patrocínio (59.289.538); outros 15 milhões foram impactados pela mídia convencional. Neste último caso, foi registrada a publicação de 331 matérias de mídia espontânea, que, se fossem pagas, teriam um custo de R$ 850 mil. A ação do dia 11 foi organizada pelos comitês locais Vote Cataratas, no Brasil, e Voto Cataratas, na Argentina.

“O resultado foi surpreendente e mostra a força das redes sociais. A campanha também ajuda, pois é uma causa que tem zero de rejeição. No fim, todo mundo entrou no clima”, afirmou o superintendente de Comunicação Social de Itaipu, Gilmar Piolla, coordenador do Vote Cataratas no Brasil. Ele aproveitou para anunciar que, “no ano que vem, vamos ampliar as ações".

Com o tema Celebre a Biodiversidade, o #CataratasDay2016, além de marcar o aniversário de cinco anos da consagração das Cataratas do Iguaçu como uma das Novas Sete Maravilhas da Natureza, procurou reafirmar a importância de se preservar o patrimônio natural que o Brasil e a Argentina dividem.

Meta superada

Na margem brasileira, a ação teve apoio da Itaipu Binacional, do Iguassu Convention & Visitors Bureau e do Fundo Iguaçu, além da empresa Loumar Turismo, que ofereceu os ônibus para transporte de moradores de Foz do Iguaçu e região até as Cataratas. No lado argentino, houve uma programação que incluiu shows e ingressos grátis para visitar as Cataratas.

A meta dos organizadores para marcar o quinto aniversário da consagração era que a ação impactasse 100 milhões de pessoas em todo o mundo, ante 77 milhões em novembro de 2015. Outra meta era que os moradores de Foz do Iguaçu e região fizessem pelo menos 5 mil selfies nas Cataratas, enquanto no ano passado o número chegou a 2.800. O recorde de 2015 foi quebrado já no primeiro dia, quando houve o registro de 2.997 selfies. Este ano, a chuva forte que caiu na manhã do dia 11 prejudicou os moradores e, à tarde, não havia ônibus suficientes, por isso a visita grátis – com as selfies - se estendeu pela manhã do dia seguinte.

Redes sociais

O envolvimento de internautas com o #CataratasDay2016 foi maior de forma orgânica, isto é, não patrocinada. Das 64.793.000 pessoas atingidas, o maior número foi via citações no Google: 29.930.000 (46%). Em seguida, postagens no Facebook: 24 milhões (37%); depois, no Instagram, com 6.758.000 pessoas impactadas (10%); a seguir, o Twitter, com 2.390.000 (4%); e, por fim, o Youtube, com 1.715.000 (3% do total). Um dado interessante é que foram os homens que mais fizeram postagens: 57,3% do total.

Já as mensagens patrocinadas pelas redes sociais impactaram 59.829.538 pessoas, com destaque para o Google Remarketing – 35.714.290; pelo Facebook, foram 21.457.131; pelo TripAdvisor, 1.137.872; e pelo Waze ADS, 970.245.

O mapa da distribuição geográfica das postagens mostra que, depois de Brasil e Argentina, que dividem as Cataratas e promoveram a ação, destacam-se os países da América do Norte, a maior parte da Europa Ocidental, a Austrália, a Índia, Bangladesh, Taiwan, parte das Filipinas e três países africanos: Saara Ocidental, Marrocos e Angola.