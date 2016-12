Redação Bem Paraná com Blog Política em Debate

28/12/16 às 16:18 - Atualizado às 16:19 Redação Bem Paraná com Blog Política em Debate

A prefeitura de Fazenda Rio Grande divulgou nota nas redes sociais, informando que “em virtude do momento econômico”, e “com o objetivo de reduzir custos” decidiu cancelar o show de fogos de artifício que no dia 31 de dezembro, na virada do Ano Novo.

Leia mais no Blog Política em Debate