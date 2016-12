Redação Bem Paraná com Blog Plantão de Polícia

Três pessoas, dentre elas uma adolescente, foram encaminhadas durante uma ação em Guaratuba (PR), Litoral do estado, no domingo (25/12). A situação aconteceu durante patrulhamento de rotina de policiais militares atuantes no “Verão Paraná 2016/2017”. Uma motocicleta e um dichavador foram apreendidos.

