Polícia Rodoviária Federal apreende 47 quilos de maconha em Irati

Redação Bem Paraná com assessoria

28/12/16 às 16:47 Redação Bem Paraná com assessoria

(foto: PRF-PR)

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreenderam 47,36 kg de maconha em um veículo Mercedes A-160, divididos em 72 tabletes da droga, dentro do porta malas, em Irati. Chamou a atenção dos agentes o fato do veículo apreendido ser de propriedade do traficante, uma vez que este tipo de crime é realizado em carros furtados ou roubados.

Na manhã de quarta-feira (28), por volta das 10h40, na BR-277, em Irati (PR), agentes da PRF deram ordem de parada a um Mercedes-Bens A-160.

Em vistoria pelo veículo, que era dirigido por um autônomo, de 42 anos, os agentes encontraram 72 tabletes de maconha no porta malas do carro, que totalizaram 47,36 kg da droga.

O que chamou a atenção dos agentes foi o fato de que, normalmente, este tipo de transporte, que é conhecido vulgarmente como "cavalo doido" é realizado em carros furtados ou roubados, justamente, para se forem descobertos, o prejuízo para o tráfico é amenizado. Neste caso, o traficante dirigia o próprio veículo.