Nadson fica livre do Paraná e assina com a Chapecoense

Nadson: acordo com o Paraná para defender a Chapecoense (foto: Geraldo Bubniak/Agb)

O meia Nadson, que deixou o Paraná Clube, acertou nesta quarta-feira (28) com a Chapecoense. O jogador havia pedido a rescisão de contrato na Justiça e ganhou uma liminar. Para não estender o litígio nos tribunais, ele e o clube chegaram a um acordo para liberação.

Nadson tinha contrato até o fim de 2017, mas entrou na Justiça, alegando falta de pagamentos de salários, direitos de imagem e recolhimento de FGTS. O valor total seria de R$ 840 mil. Mas as partes entraram em acordo. O Paraná pagaria R$ 200 mil de imediato e ainda ficaria com uma parte dos direitos econômicos do jogador.

Segundo a diretoria, a negociação levou em consideração a ação judicial promovida pelo jogador. A ideia dos dirigentes é manter a diretriz de não gerar novos passivos ao clube.

Apesar do litígio com o clube, Nadson deixou um agradecimento à torcida do Paraná depois que as coisas se resolveram. “Não foi o ano que eu projetava. Começamos muito bem, mas as coisas não deram certo no Brasileiro. Uma pena”, disse o jogador, ao site oficial do clube. “Não estou saindo da forma como eu imaginava, mas isso faz parte do futebol e a Série B fica mais difícil a cada ano. Os torcedores sempre me trataram com muito carinho e eles podem ter certeza que sempre procurei dar o meu máximo dentro de campo. Por eles, fica a minha torcida pelo sucesso do Paraná na próxima temporada”.

Nadson, de 27 anos, assinou contrato de dois anos com a Chapecoense. Nesta quarta-feira (28), o clube catarinense também acertou com o lateral-esquerdo Reinaldo, que era pretendido pelo Coritiba.