Campeã de Roland Garros em 2008, sérvia Ana Ivanovic se aposenta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A sérvia Ana Ivanovic, 29, anunciou nesta quarta-feira (28) sua aposentadoria do tênis. A agora ex-tenista foi número 1 do ranking mundial em junho de 2008 e ocupava, atualmente, a posição 65. Ao longo da carreira profissional, que durou 13 anos, Ana conquistou 15 títulos de primeira linha e somou US$ 15,5 milhões em premiações. No total, obteve 480 vitórias e 225 derrotas. Ela permaneceu 12 semanas na liderança do ranking da WTA (Associação das Tenistas Profissionais). Ela se casou em julho passado com o jogador alemão Bastian Schweinsteiger, campeão do mundo na Copa de 2014, no Brasil. A sérvia conquistou o título de Roland Garros em 2008, e foi vice-campeã no mesmo torneio em 2007 e no Aberto da Austrália de 2008. Ana tentava se recuperar de uma lesão desde agosto. "Eu só posso jogar se estiver de acordo com meus padrões mais elevados. Eu não consigo mais alcançar isso, então é hora de mudar", afirmou a ex-jogadora. "Foi uma decisão difícil, mas eu tenho muito para celebrar", emendou. "Eu comecei a sonhar em jogar tênis quando tinha cinco anos e via Monica Seles [ex-tenista] na TV." Ana disse que "atingiu alturas com as quais jamais havia sonhado".