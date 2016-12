Atlético vê Flamengo “embaçar” troca de Marcos Guilherme

Marcos Guilherme: ele não deve ficar na Baixada em 2017 (foto: Franklin de Freitas)

O Atlético tenta uma troca com o Flamengo envolvendo o meia Marcos Guilherme. O meia do Furacão, de 21 anos, seria trocado pelo lateral Léo e pelo meia Ederson, por um ano. Contudo, o clube carioca está “embaçando” a negociação, por causa de Ederson.

Segundo a imprensa carioca, o técnico do Flamengo, Zé Ricardo, não quer liberar Ederson. O meia de 30 anos está na reserva e manifestou interesse em sair, mas o treinador afirma que não tem outra opção para escalar no lugar do titular, Diego. Zé Ricardo, contudo, não costuma escalar os dois ao mesmo tempo como titulares.

Diante da negativa do treinador, o Flamengo teria sugerido que o Atlético escolhesse outro jogador. Mas o clube paranaense quer Ederson. E tudo ficou em compasso de espera. O presidente do Furacão, Luiz Sallilm Emed, confirmou a negociação. “Agora te que esperar”, declarou ele, à rádio CBN.

Quanto a Léo, o Flamengo não faz objeções para liberá-lo. Ele já estava no clube paranaense em 2016 e a ideia da diretoria é ficar com ele por mais um ano. Por via das dúvidas, o clube já trouxe outro jogador para a posição: Jonathan, ex-Fluminense, um pedido do técnico Paulo Autuori.

Marcos Guilherme tem contrato com o Atlético até março de 2019. Não deve ficar na Baixada nesta temporada. Ele já esteve para ser emprestado ao Santos, em troca do atacante Thiago Ribeiro, mas a negociação melou. Na quarta-feira (28), o Grêmio também teria manifestado interesse nele.