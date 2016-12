Atlético vê crescer concorrência por Dátolo

Dátolo: na mira também do Vitória e do Boca Juniors (foto: Divulgação/Atlético-MG)

O Atlético vê mais gente de olho no meia argentino Jesús Dátolo, que está para deixar o Atlético-MG – seu contrato se encerra no dia 31 deste mês. O Vitória da Bahia e o Boca Juniors, da Argentina, também sondam o jogador, de 32 anos.

Dátolo seria um pedido do técnico Paulo Autuori para reforçar o elenco do Atlético, com vistas à Copa Libertadores de 2017. Ele mesmo chegou a ligar para o jogador para convencê-lo a vir para a Baixada. Segundo fontes, o empecilho é a questão salarial. Dátolo ganhava R$ 300 mil no Atlético-MG e o clube paranaense oferece R$ 200 mil. A negociação ficou parada desde a última segunda-feira. Segundo o empresário do jogador, faltaria apenas o aval do Atlético.

Como a negociação emperrou, surgiram outros interessados. O Vitória sondou o jogador e até toparia pagar um salário maior que o oferecido pelo Atlético. Tudo depende, porém, de o clube baiano negociar o atacante Marinho, destaque no último Brasileirão.

O Boca Juniors aposta no fator emotivo, de fazer com que o jogador volte a atuar em seu país – Dátolo estava no clube em 2007, ano que o Boca que foi campeão da Copa Libertadores em 2007.

Bady

O meia Bady, que disputou o último Brasileirão pelo Figueirense, retornou de empréstimo. Mas não vai ficar no Atlético. Ele deve se transferir para o Santa Cruz, que caiu para a Série B do Brasileirão.