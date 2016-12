Coritiba vê três negociações “fracassarem”

Kazim: Coritiba pediu R$ 5 milhões para liberá-lo para o Corinthians (foto: Geraldo Bubniak/Agb)

Três negociações envolvendo o Coritiba tiveram fracassos nesta quarta-feira (28). Uma delas envolvia a vinda de um lateral; outra era a respeito do meia Zé Rafael. A última era com o atacante Kazim e o Corinthians.

Na terça-feira (27), o Corinthians deu como certa a negociação com o atacante coxa-branca. Tanto que anunciou que ele se apresentaria nesta quinta-feira (29), no mais tardar. Contudo, o atacante inglês naturalizado turco tem contrato com o Coritiba até o fim de 2017. O Corinthians falou que iria pagar uma compensação financeira prela quebra do vínculo, mas sem revelar valores. Para liberá-lo, os coxas-brancas pediram R$ 5 milhões, quantia que o clube paulista não pensa em desembolsar. Para sair do estado de “fracasso”, a negociação depende de um acerto entre as diretorias.

No caso de Zé Rafael, a negociação envolvia o Vasco. O meia estava emprestado ao Londrina e havia voltado ao Alto da Glória. A ideia da diretoria coxa-branca era cedê-lo ao Vasco. Contudo, segundo o site Globoesporte, a negociação melou nesta quarta-feira. É possível que Zé Rafael seja cedido novamente ao Londrina em 2017.

O último caso era o do lateral-esquerdo Reinaldo, que estava na mira do Coritiba. O jogador estava na Ponte Preta e também sofria assédio de Bahia, Flamengo e Botafogo. Contra todas as expectativas, quem fechou com o jogador foi a Chapecoense. Ele assinou contrato com o clube catarinense na manhã desta quarta-feira.