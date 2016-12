Primeiro-ministro diz que fala de Kerry foi 'enviesada' contra Israel

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, criticou nesta quarta (28) o discurso do secretário de Estado dos EUA, John Kerry, sobre o Oriente Médio, dizendo que a fala foi "enviesada contra Israel" e que se focou de forma "obsessiva" nos assentamentos israelenses. Em comunicado divulgado pelo gabinete do premiê, ele disse que o discurso "mal tocou na raiz do conflito -a oposição palestina a um Estado judeu dentro de suas fronteiras". O secretário de Estado dos EUA, John Kerry, disse nesta quarta-feira (28) que a abstenção do seu país em votação nas Nações Unidas sobre os assentamentos judaicos em território palestino foi para preservar a possibilidade de uma solução de dois Estados para a região. Em fala ao vivo na televisão israelense, Netanyahu chamou o discurso de Kerry de "uma grande decepção" e criticou a fala em um momento em que a região está "pegando fogo". "Por uma hora inteira, o secretário de Estado atacou a única democracia no Oriente Médio", disse o premiê. ASSENTADOS Um representante do movimento por assentamentos afirmou que o discurso de Kerry foi "uma eulogia à solução de dois Estados". Oded Revivi, do conselho de assentados Yesha, disse que o secretário de Estado norte-americano não apresentou ideias novas e fez um discurso "autoelogioso" que ignorou a questão da segurança israelense. "Não há equivalência moral entre israelenses construírem prédios e árabes jogarem bombas. As casas de israelenses não são obstáculo à paz, o terror palestino é", disse ele, que afirmou que Israel não pode permitir um "Estado terrorista" às suas portas.