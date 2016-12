Rapaz de 18 anos desaparece após canoa virar perto do Porto de Antonina

(foto: Rede News 24 Horas)

Um rapaz está desaparecido na Baía de Antonina (PR), Litoral do estado, desde às 15h30 desta quarta-feira (28/12), após a canoa em que ele estava virou. O Corpo de Bombeiros do Paraná, juntamente com o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), fazem buscas na região para tentar localizar a vítima. Dois primos que estavam com o jovem conseguiram se salvar.

“A informação que recebemos, por volta das 15h30, era de que três garotos, sendo dois deles irmãos, estavam em uma canoa na Baía de Antonina. A embarcação virou e dois jovens conseguiram se salvar, mas o outro ficou submerso”, explica a porta-voz do Corpo de Bombeiros no “Verão Paraná 2016/2017”, tenente Virgínia Maria Zambrim Turra.

De acordo com a oficial, as equipes do Corpo de Bombeiros dão continuidade às buscas aquáticas para localizar o homem. “Iniciamos as buscas com o helicóptero, mas devido ao horário foi preciso encerrar. Até o momento, às 17 horas, este jovem, de 18 anos, não foi encontrado”, conta.